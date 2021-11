Sciopero scuola, forse il 10 dicembre. Lo sapremo dalla conferenza stampa dei sindacati – SEGUI LA DIRETTA

Come ha scritto il nostro vice direttore Reginaldo Palermo, circola con insistenza la voce secondo cui il prossimo sciopero scuola potrebbe essere fissato per il 10 dicembre, anche perché dalla settimana successiva prenderà avvio la procedura per i concorsi ordinari nel corso della quale potrebbe essere complicato scioperare.

SEGUI LA DIRETTA

Potremmo saperlo presto, dato che nel corso della mattinata di oggi (a partire dalle 11:30) si terrà la conferenza stampa dei sindacati riuniti, Cgil, Uil, Snals e Gilda. (Prenderai parte allo sciopero? PARTECIPA AL SONDAGGIO)

Le richieste dei sindacati, ecco il comunicato