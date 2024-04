Sciopero scuola oggi 19 aprile: in piazza anche gli studenti per la mobilitazione globale di Fridays For Future

Sciopero scuola oggi 19 aprile: in piazza anche gli studenti per la...

Come riporta una circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito dello scorso 11 aprile è stato proclamato per l’intera giornata di oggi, venerdì 19 aprile, uno sciopero dell’intero comparto Istruzione e Ricerca. A proclamarlo SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente), piccolo sindacato che, come riporta Aran, nel triennio 2019/2021 ha avuto una rappresentatività che sfiora lo 0,01%.

Giornate di mobilitazione

Per lo stesso giorno, come riporta SkyTg24, Fridays For Future ha proclamato un nuovo sciopero globale per il clima. Lo scorso venerdì 12 aprile, è un’altra giornata di manifestazione che ha coinvolto i giovani. Si è svolto, come riporta Mi-Tomorrow, un corteo studentesco a Milano a cui hanno partecipato diversi collettivi di istituti locali.

“Con la scuola di Milano abbiamo deciso di scendere in piazza in solidarietà con il popolo della Palestina. Occupiamo le nostre scuole per parlare di quello che succede a Gaza, spazi regolari non ci sono mai stati dati. Vogliamo che l’Italia scegli la parte giusta della storia”, hanno gridato in piazza i giovani milanesi. Nel video le parole complete.

Tra i temi toccati, come anticipato da Uds Lombardia, la Palestina, la scuola del merito e la repressione.