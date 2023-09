Sciopero scuola oggi, 25 settembre: tra le richieste aumenti stipendiali e abolizione dei vincoli alla mobilità

Come è stato comunicato dello stesso ministero dell’Istruzione e del Merito, e come abbiamo anticipato, il primo sciopero dell’anno scolastico 2023/2024 avrà luogo il prossimo lunedì 25 settembre. Lo sciopero è previsto per l’intera giornata, è stato proclamato da CSLE (Confederazione sindacale lavoratori europei) e riguarda tutto il personale docente ed ATA, a tempo determinato e indeterminato.

Le motivazioni dello sciopero

Ecco, secondo la scheda informativa, quali sono le richieste di CSLE: