Sconti e agevolazioni per il personale della scuola: 10% di riduzione su intercity e Frecciarossa; sconti negli agriturismo che aderiranno al programma

Sul pacchetto di “sconti” e agevolazioni per il personale della scuola ideato dal ministro Valditara si incomincia ad avere qualche informazione in più.

In giornata il Ministero ha elaborato una prima “scheda” che contiene diverse proposte. La più importante riguarda i servizi offerti da Trenitalia e prevede la riduzione del 10% su tariffe base, economy, super economy in 1^ e 2^ classe su frecce/intercity/intercity notte e in tutti i livelli di servizio frecciarossa; l’agevolazione sarà estesa fino a 6 accompagnatori e, per il momento, avrà validità fino al 31/12/2023.

A quanto pare non sono previsti sconti sui treni regionali.



Italo propone invece una riduzione del 20% su tariffa low cost in ambiente di viaggio smart (tutte le tratte in base alla disponibilità di tratte e posti, acquistabile fino a 10 giorni prima del viaggio).

Ita Airways garantirà una riduzione del 15% su tariffe economy cabin (rete domestica, internazionale, intercontinentale) flex, classic, light. riduzione del 10% su tariffe: superior, business, premium (rete domestica, internazionale, intercontinentale) flex, classic, light.

Anche in questo caso l’offerta vale fino al 31 dicembre (ma i biglietti acquistati entro quella data potranno essere utilizzati fino al 31 gennaio 2024).

Ci sono poi agevolazioni per i servizi aeroportuali di Fiumicino (parcheggi innanzitutto).

Coldiretti garantirà infine sconti fino al 15% per l’acquisti di prodotti della rete campagna amica presso i mercati di prodotti agricoli che aderiranno all’iniziativa o per spese soggiorno/pasto presso gli agriturismi che aderiranno all’iniziativa.

L’iniziativa dovrebbe prendere avvio il 9 ottobre ma non per il momento non è ancora del tutto chiara la modalità operativa.

Come abbiamo riportato in altro servizio Flc-Cgil ha già espresso pesanti critiche sul programma del Ministro.