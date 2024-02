Scopri Twinkl: un mese gratis per accedere a fantastiche risorse per la didattica!

Scopri Twinkl: un mese gratis per accedere a fantastiche risorse per la...

Cari insegnanti, educatori e genitori, abbiamo una notizia emozionante per voi! Twinkl, la casa editrice online leader nel settore della didattica, sta per rendere la vostra esperienza di insegnamento ancora più straordinaria. Con oltre 1.000.000 di materiali didattici a portata di click, Twinkl è qui per supportarvi in ogni aspetto del vostro percorso educativo.



Perché abbonarsi a Twinkl?



Risorse create da insegnanti per insegnanti: avrai accesso a materiali sviluppati da menti creative proprio come la tua. Le risorse Twinkl sono realizzate da insegnanti esperti che comprendono le tue esigenze e aderiscono agli standard più elevati di qualità.



Multilingue: in un mondo sempre più globale, l’educazione multilingue è essenziale. Con Twinkl, non solo avrai accesso a un vasto repertorio di risorse in italiano, ma potrai esplorare contenuti in oltre 50+ lingue diverse, tra cui inglese, francese, spagnolo e molto altro ancora!



Flessibilità e risparmio di tempo: dici addio alle lunghe ore passate alla ricerca di materiale didattico! Twinkl ti offre la flessibilità di trovare esattamente ciò di cui hai bisogno con pochi semplici click. Con le nostre risorse, preparare lezioni originali, innovative e coinvolgenti non è mai stato così facile.

Intelligenza artificiale: gli strumenti di ARI, l’intelligenza artificiali di Twinkl creata appositamente per insegnanti, ti forniranno supporto e tantissime idee creative per le tue lezioni. Potrai esplorare molte funzioni diverse, come il generatore di fogli da colorare o l’opzione per parlare con un personaggio famoso, per creare lezioni dinamiche e innovative.

Gli strumenti sono in continua espansione per garantirti un’esperienza sempre migliore sul nostro AI HUB.



Personalizzazione Illimitata: vuoi creare schede ed esercizi personalizzati? Grazie a Twinkl Create, incluso nell’abbonamento, avrai a disposizione numerose funzioni per creare striscioni, cartelloni, biglietti e mappe concettuali e tanti altri materiali totalmente personalizzati.



Per tutte le classi e materie: che tu insegni matematica, storia o arte, Twinkl ha ciò che fa per te. La nostra vasta libreria di risorse copre tutte le materie e si adatta a ogni età e livello di apprendimento.



Supporto per Bisogni Educativi Speciali (BES): Twinkl si prende cura di ogni studente. Il portale dedicato ai bisogni educativi speciali offre una vasta gamma di materiali a supporto di insegnanti e studenti, garantendo un’esperienza di apprendimento personalizzata e una scuola più inclusiva.



Prova gratuitamente Twinkl per un mese intero, solo per gli utenti di Tecnica della Scuola!



Per ottenere il mese gratuito entra su Twinkl, continua con prova gratuita e trasforma la tua classe in un ambiente di apprendimento dinamico e coinvolgente!

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO