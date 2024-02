Scrittura in corsivo obbligatoria se un bambino su cinque non sa scrivere

Sempre più bimbi avrebbero una grande difficoltà a scrivere in corsivo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista “Occupational therapy in health care” che aggiunge: il 21,6% di bambini è a rischio di sviluppare un problema di scrittura e il 10% dei bambini ha una scrittura disgrafica, mentre si registra una disaffezione al corsivo perché si è più abituati allo stampatello dei computer e degli smartphone.

Dunque si tratterebbe di quasi una intera generazione di bimbi che avrebbe imparato a scrivere su schermi cosicchè a partire da quest’anno scolastico, in Usa, come riporta la Reuters, agli studenti delle scuole elementari della California sarà richiesto di imparare la scrittura in corsivo.

E per farlo sarebbe stato approntato il disegno di legge 446, promosso dall’ex insegnante di scuola elementare Sharon Quirk-Silva che impone l’insegnamento della scrittura a mano per i 2,6 milioni di studenti californiani dal primo al sesto grado, circa dai 6 ai 12 anni, e lezioni di corsivo per i livelli “appropriati”, generalmente considerati dal terzo grado in su.

Gli esperti affermano che imparare il corsivo migliora lo sviluppo cognitivo, la comprensione della lettura e le abilità motorie, oltre ad altri benefici.