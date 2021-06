Scrutini, esiti pubblicati nell’area riservata del registro elettronico

In merito alla pubblicazione on line degli esiti degli scrutini, il Ministero dell’Istruzione ha ricordato le regole che dovranno essere rispettate.

NOTA 13914 DELL’11 GIUGNO 2021

Gli esiti degli scrutini, con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” (compresi, per le classi terminali, i crediti scolastici attribuiti) sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo ed esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del RE, cui accede ogni studente mediante le proprie credenziali personali.

Per quanto riguarda gli esami, il calendario dei colloqui verrà reso disponibile a ciascun candidato del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario verrà trasmesso via mail.