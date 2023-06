Scrutini, lite a scuola tra docente e dirigente: l’insegnante si sente male e finisce in ospedale

Questi, per le scuole, sono giorni frenetici, tra esami, scrutini e pagelle. In una scuola di Monte San Biagio, in provincia di Latina, durante proprio alcune operazioni relative agli scrutini, ha avuto luogo una lite tra la dirigente scolastica e una docente, che ha avuto un malore tanto da ricorrere alle cure ospedaliere. A riportarlo vari giornali locali come Latinaoggi e Il Corriere della Città.

Il malore subito dopo la discussione

Le due donne avrebbero avuto uno scambio acceso davanti agli altri docenti e al personale scolastico poco dopo le 12 di ieri, martedì 13 giugno. La discussione, di cui non si conoscono ancora i motivi esatti, avrebbe avuto seguito dopo, in privato, in presidenza.

Sembra che, anche se le notizie sono alquanto frammentarie, l’insegnante abbia chiesto di far partecipare all’incontro i rappresentanti sindacali o almeno una collega; la dirigente sembra si sia opposta e abbia richiesto un confronto diretto solo tra loro due. Non si sa neppure se il malore sia dovuto effettivamente allo scambio di opinioni con la dirigente. Fatto sta che dopo l’incontro l’insegnante si è sentita male e i presenti hanno chiamato l’ambulanza.

La donna è stata sotto osservazione per sei ore

I sanitari sono accorsi e hanno trasportato la donna all’ospedale ‘Fiorini’ di Terracina, dove è stata sottoposta alle cure del caso, a causa di un forte stato di agitazione e palpitazioni. Una condizione per la quale i medici hanno ritenuto di trattenere la donna in osservazione per circa sei ore, prima di dimetterla e consentirle di tornare a casa.