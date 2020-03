Scuola Bene Comune: ok all’OM sulla mobilità

S.B.C. si dice soddisfatta in merito alla pubblicazione dell’annuale Ordinanza Ministeriale sulla Mobilità (trasferimenti , passaggi di cattedra e passaggi di ruolo) relativa all’anno scolastico 2020/21, senza ulteriori rinvii.

D’altra parte ulteriori rinvii avrebbero solo potuto compromettete il regolare avvio del prossimo anno scolastico, essendo la mobilità solo una delle operazioni propedeutiche a tale avvio insieme alla mobilità per un anno, le immissioni in ruolo, la supplenze annuali.

Nel contempo chiediamo che il Miur di predisporre un tutorial per la cotretts compilazione delle domande di mobilità (trasferimenti e passaggia di ruolo) e dia altresì disposizione a tutti gli uffici territoriali (USR e UAT), salvaguardando la privacy, i posti che si tenderanno vacanti per pensionamento con decorrenza 1.9.2020, notizie che fino allo scorso anno erano state in alcune Regioni di esclusivo appannaggio delle sedi sindacali.

S.B.C. chiede che si proceda, entro la data di scadenza delle domande di trasferimento, con retroattività giuridica all’1.9.2019, alla nomina in ruolo su tutti posti lasciati vacanti dai pensionati Quota 100 sull’orfanico di diritto dell’anno scolastico 2018/19.

