Scuola dell’infanzia, una proposta per organizzare al meglio l’orario

Gentile TECNICA DELLA SCUOLA,

Cercherò di essere brevissima e spero chiara.

Sono Anna Cristofaro ins. di una Scuola Infanzia in provincia di Catanzaro, volevo fare una proposta per cercare di diminuire l’orario lavorativo, in presenza dei bambini, delle docenti del suddetto grado d’istruzione offrendo comunque lo stesso servizio e tempo scuola.

PROPOSTA

Tenuto conto che le docenti scuola infanzia in una classe sono due, ognuna potrebbe lavorare tre giorni a settimana rispettando l’orario di 5 ore per ciascun giorno (di cui due di compresenza) ed un giorno dovrebbe lavorare l’intera giornata, cioè 8 ore senza compresenza, (medesimo orario dovrebbe essere rispettato dalla collega di sezione).

Spalmando l’orario nel suddetto modo, ogni insegnante lavorerebbe 4 giorni e non 5 in presenza dei discenti per un totale di 23 ore settimanali e potrebbe recuperare due ore delle attuali 25 settimanali per il lavoro di organizzazione attività didattica, aggiungendole a tutte quelle sommerse.

Vorrei sapere se questa modalità lavorativa è attualmente realizzabile, utilizzando l’autonomia scolastica, oppure come poter fare per portare avanti questa (o altre) proposte, al fine di migliorare la qualità lavorativa delle docenti che è molto usurante.

Distinti saluti

Anna Cristofaro