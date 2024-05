Scuola digitale, cosa devono sapere i dirigenti scolastici? Come aggiornarsi sulle ultime novità?

Scuola digitale, cosa devono sapere i dirigenti scolastici? Come aggiornarsi sulle ultime...

Negli ultimi anni, e in particolare, negli ultimi mesi, molte sono state le innovazioni introdotte nella scuola. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si è rivelato un’occasione preziosa per contribuire all’innovazione delle istituzioni scolastiche e renderle più idonee ai cambiamenti veloci ai quali stiamo assistendo. Infatti grazie al PNRR le scuole hanno la possibilità di fare investimenti in tecnologia e nelle infrastrutture digitali, ma anche nella formazione digitale del personale.

In questo nuovo contesto l’autonomia scolastica assume un valore determinante per un ripensamento radicale della nostra scuola, in considerazione delle sfide che sempre più urgentemente siamo chiamati ad affrontare.

Il ruolo del dirigente diventa, pertanto, sempre più complesso per le maggiori responsabilità delle quali si dovrà fare carico per affrontare i cambiamenti che la transizione ecologica e culturale delle scuole sta apportando e apporterà, dovendo questa figura garantire sempre e comunque una qualità dell’offerta formativa costantemente adeguata ai nuovi bisogni delle studentesse e degli studenti imposti dal progredire vertiginoso delle nuove tecnologie e dall’Intelligenza Artificiale.

I punti tematici

Il PNRR e la “rigenerazione” della scuola riguardo ai saperi, ai comportamenti, alle infrastrutture e alle opportunità.

La funzione del coordinamento nella transizione ecologica e digitale. Le “Linee Guida per l’orientamento” delineate dal D.M. n. 328 del 22-12-2022.

Il D.M. 328 del 22 dicembre 2022 e le Linee Guida per l’orientamento.

La formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)

il Disegno di legge che fa nascere in Italia la nuova filiera formativa tecnologico-professionale, gli istituti tecnici, gli istituti professionali statali, i percorsi Ifts, IeFp regionale e Its Academy. Il progetto, che partirà come sperimentazione dal 2024/25

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il dirigente scolastico e la gestione delle innovazioni nella scuola, in programma dal 16 maggio, a cura di Anna Maria Di Falco.

Quali obiettivi?

Dare indicazioni agli aspiranti dirigenti sulle ultime innovazioni introdotte nella scuola

Guidare gli aspiranti dirigenti ad affrontare i cambiamenti della transizione ecologica e culturale

Guidare gli aspiranti dirigenti verso la nuova complessa gestione e organizzazione delle istituzioni scolastiche

Fornire indicazioni per svolgere il ruolo dirigenziale in maniera efficace ed efficiente

