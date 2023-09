Scuola e digitalizzazione 4.0: Rischi e opportunità, presenza, empatia e distanza. No alla dittatura dei padroni del web! L’evento Unicobas

Il sindacato Unicobas organizza l’evento dal titolo “Scuola e digitalizzazione 4.0: Rischi e opportunità, presenza, empatia e distanza. No alla dittatura dei padroni del web! Digitalizzazione, ma solo come strumento per lo sviluppo del sapere critico!”

L’evento si terrà giovedì 14 settembre 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Primo Levi”, Via Palaverta, 69 – Marino (RM). Intervengono:

Stefano Lonzar (Ass. Unicorno – l’AltrascuolA): Net e tutor a contratto zero?

Stefano d’Errico (Segretario Unicobas): Distracted: i rischi del guasto cognitivo. Rilanciare la funzione docente

Roberto Maragliano (Pedagogista): Quale rete per quale scuola

Alessandro Di Candia (Coordinatore Rsu Unicobas):Il Piano Scuola 4.0: che fare?

Alvaro Belardinelli (Direttore del giornale “Unicobas”):“Invalsizzazione”: Web & quizmania?

Dibattito

Si potrà partecipare anche in modalità webinar, iscrivendosi al Canale YouTube dell’Unicobas per seguire lo streaming live programmato.

Il personale scolastico docente ed ata (di ruolo e non) è esonerato dal servizio per tutta la giornata ai sensi del vigente CCNL.

Il Convegno è realizzato in collaborazione con il sindacato Unicobas. Come previsto dal D.M. 177/2000, art. 2, comma 5, le singole iniziative formative promosse da soggetti definitivamente accreditati come Enti di formazione da parte del MIUR ai sensi della Direttiva 90/2003 sono riconosciute dall’amministrazione scolastica e quindi non necessitano di specifica circolare ministeriale (Nota MIUR n.3096 del 2/2/2016).