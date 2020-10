Scuola e Parlamento, al via progetti e concorsi per l’a.s. 2020/21

Anche quest’anno Senato della Repubblica, Camera dei Deputati e Ministero dell’Istruzione rinnovano la reciproca collaborazione per diffondere fra le studentesse e gli studenti i valori e i contenuti della Costituzione italiana. Un impegno comune che viene rilanciato anche alla luce del nuovo insegnamento dell’Educazione civica.

In tale ottica, il MI propone progetti e bandi di concorso per le scuole, disponibili sulla piattaforma www.cittadinanzaecostituzione.it.

Alla luce dell’emergenza sanitaria, alcuni concorsi lanciati nell’anno scolastico 2019/2020 sono stati prorogati per l’anno 2020/2021, per consentire alle istituzioni scolastiche partecipanti di completare gli elaborati. Per tutte le altre scuole sarà possibile aderire ai nuovi bandi di concorso.

Un giorno in Senato

I progetto si rivolge alle classi del terzo e quarto anno delle secondarie di II grado e consentirà alle ragazze e ai ragazzi coinvolti di entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua approvazione. Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 16 dicembre 2020.

Vorrei una legge che…

Rivolto alle classi quinte delle scuole primarie, il progetto, promosso dal Senato e dal Ministero dell’Istruzione, si propone di far cogliere alle giovanissime e ai giovanissimi l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 27 gennaio 2021.

Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia

La Camera dei Deputati invita studentesse e studenti delle classi quinte delle primarie e alle scuole secondarie di I grado a produrre un elaborato originale volto a descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare, alla luce delle norme costituzionali. Termine di scadenza per il caricamento degli elaborati: 12 gennaio 2021.

Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione

Il concorso è rivolto alle scuole secondarie di II grado. Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 29 gennaio 2021.

Senato&Ambiente

Il concorso, rivolto agli ultimi tre anni delle secondarie di II grado, e con cui il Senato intende impegnare gli studenti sui temi della tutela e della sostenibilità ambientale, è prorogato per l’anno scolastico 2020/2021 esclusivamente per le scuole in gara che avrebbero dovuto consegnare l’elaborato conclusivo entro il 12 marzo 2020. Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 28 gennaio 2021.

“Testimoni dei diritti”

Rivolto ai primi due anni delle secondarie di I grado, il concorso è prorogato per l’anno scolastico 2020/2021, esclusivamente per le scuole già in gara che avrebbero dovuto consegnare l’elaborato conclusivo entro il 15 aprile 2020. Nuovo termine di scadenza per completare i progetti: 10 dicembre 2020.

Giornata di formazione a Montecitorio

Rivolto agli ultimi due anni della secondaria di II grado, il progetto ha l’obiettivo di far vivere direttamente agli studenti l’esperienza di due giornate di lavoro alla Camera, attraverso l’incontro con le Commissioni parlamentari e i deputati eletti nel territorio di appartenenza della scuola. La conclusione del progetto per l’anno scolastico 2019/2020 viene prorogata al 2020/2021. A causa dell’emergenza sanitaria, le giornate di formazione saranno svolte per il momento nella modalità a distanza.