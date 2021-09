Scuola e quarantena, Costa: “Sì a riduzione grazie ai vaccinati”

Sulla questione della quarantena a scuola si è espresso anche il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Infatti, secondo quanto riportato da TgCom24, ha dichiarato: “Nella scuola si può arrivare a una riduzione della quarantena per la positività al Covid da 7 a 5 giorni, o anche a meno. Non possiamo non tenere conto che oggi l’80% dei cittadini italiani è vaccinato. Sicuramente l’attuale quarantena di 7 giorni è una misura molto invasiva, si può ridurre“.

Il sottosegretario, inoltre, ha dato il suo punto di vista sulla questione molto discussa della riapertura delle discoteche: “Possono riaprire, con Green pass e limiti di capienza. Danno occupazione e creano fatturato. Su questo argomento ho un parere preciso che sto portando avanti con coerenza, confrontandomi con le sensibilità diverse all’interno del governo”.

Conclude Costa: “Confidiamo che il decreto sulle capienze arrivi il prima possibile, questa o al massimo la prossima settimana. Il grande merito di queste riaperture è degli oltre 42 milioni di cittadini italiani che hanno compreso l’importanza della vaccinazione”.