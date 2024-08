Scuola e sicurezza: estese le tutele INAIL per personale e studenti nel 2024. Valditara: “Misura fortemente voluta”

Il 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che contiene delle misure riguardanti il mondo della scuola.

E proprio il ministro Valditara, tramite un post su X, commenta così: “Anche il prossimo anno scolastico sarà garantita la tutela assicurativa Inail per gli infortuni al personale scolastico e a tutti gli studenti. Una misura fortemente voluta da questo governo. Per una scuola sempre più al centro del sistema Paese”.

Nello specifico, il decreto legge contiene disposizioni riguardanti l’INAIL, in particolare per il settore scolastico. Viene introdotto un regime di tutele specifiche per il personale scolastico in caso di infortuni sul lavoro, estendendo le coperture assicurative. Sono previste anche agevolazioni nei premi assicurativi per le scuole che implementano misure di sicurezza avanzate. Queste norme mirano a garantire una maggiore protezione per gli insegnanti e il personale scolastico, migliorando la sicurezza nelle scuole.