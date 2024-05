Scuola esigente o scuola indulgente? Convegno a Firenze il 10 maggio organizzato da And rivolto ai docenti

L’Associazione Nazionale Docenti, riconosciuta Ente Qualificato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi del D.M. 170/2016, ha organizzato per il prossimo 10 maggio dalle ore 9 alle 13, a Firenze presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Compagni – Carducci” in Via Don Giovanni Verità, un incontro seminariale nazionale rivolto a docenti di ogni ordine e grado, su un tema molto sentito e dibattuto dentro e fuori il mondo della scuola: “Scuola esigente o scuola indulgente? Idee e proposte a confronto, per una scuola democratica”.

I temi

Nel corso dell’incontro verranno esaminati gli aspetti che caratterizzano l’evoluzione del sistema scolastico democratico e le sue impostazioni e teorie pedagogiche. Si porrà l’attenzione, in particolare, sul dibattito in atto che si polarizza dialetticamente sulle due espressioni fondamentali di “scuola esigente” e “scuola indulgente”, che rappresentano in realtà due facce della stessa medaglia.

Verranno inoltre approfondite le questioni legate alla trasformazione della famiglia tradizionale, il rapporto fra genitori e figli, con un riferimento alle molte criticità esistenti. Tutti aspetti che si ripercuotono inevitabilmente sul mondo della scuola e si traducono in un crescente clima di conflittualità che coinvolge le diverse componenti e degenerano spesso in fenomeni di aggressività sempre più pericolosi e incontrollabili.

Gli ospiti

Il programma dei lavori, coordinati dal Presidente nazionale AND Pio G. Sangiovanni, prevedono gli interventi di Franco Cambi, professore emerito dell’Università di Firenze; Giorgio Ragazzini, docente e autore di un saggio sull’argomento; Giuseppe Bagni, docente e membro del Consiglio nazionale CIDI; Lucio Ficara, docente e giornalista della Redazione de La Tecnica della Scuola. Farà gli onori di casa la Dirigente Scolastica dell’IC “Compagni-Carducci” Laura Guido.

La finalità dell’incontro seminariale è di porre al centro una riflessione e un confronto dialettico scevro da ogni pregiudizio ideologico, sul tema di una scuola che torni ad essere davvero lo snodo nevralgico principale della società, in grado di offrire alle nuove generazioni tutti gli strumenti culturali, morali, ideali e le competenze che agiscano come motore positivo, in un mondo attraversato da cambiamenti epocali e tensioni che devono essere governati e non subiti.

A tutti i docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato valido ai fini della formazione in servizio.

Il programma

Apertura lavori

LAURA GUIDO, Dirigente Scolastico IC “Compagni – Carducci” – Firenze

Interventi

Il valore dell’impegno e della costanza

GIORGIO RAGAZZINI, Docente e saggista.

Una scuola severa dev’essere riconosciuta rilevante dagli studenti

GIUSEPPE BAGNI, Segreteria nazionale CIDI.

Contenzioso e conflittualità nella scuola dell’autonomia. Cause, responsabilità e soluzioni

LUCIO FICARA, Docente e giornalista. Redattore de La Tecnica della Scuola.

Una scuola come comunità educante: di uguaglianza, laicità e democrazia

FRANCO CAMBI, Università di Firenze.