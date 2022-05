Scuola media a indirizzo musicale. Parere Cspi: si facciano percorsi interdisciplinari legati alla musica

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) apprezza lo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze recante la Disciplina dei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 12, Comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 e in particolare l’elevato spessore culturale e disciplinare delle Indicazioni nazionali per l’insegnamento di strumento musicale nei percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado, percorsi che faranno riferimento all’organico dell’autonomia.

L’organico dell’autonomia

Ricordiamo a questo proposito che in coerenza con quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107/2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa, senza distinzione tra organico di diritto e organico di fatto.

La creatività

Obiettivo dell’indirizzo musicale sarà lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni attraverso la conoscenza e la pratica dell’espressione musicale nei suoi molteplici linguaggi, nonché la promozione della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali.

La raccomandazione del Cspi

La raccomandazione del Cspi è quella di garantire:

il monitoraggio delle attività delle scuole a indirizzo musicale anche in previsione di una più equa distribuzione sul territorio nazionale dei percorsi previsti;

attività interdisciplinari che coinvolgano le altre discipline strettamente correlate alla musica;

inderdipendenza tra i percorsi a indirizzo musicale e i corsi normali della scuola secondaria di primo grado, per permettere quella contaminazione metodologica e didattica che è volano per il reale successo formativo di tutti e di ciascuno.