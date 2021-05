Scuola, online la Biblioteca dell’Innovazione. Bianchi: “un patrimonio di materiali e informazioni”

Ottime notizie per il mondo della didattica. L’INDIRE (Istituto nazionale di ricerca educativa) mette a disposizione di tutto il comporta scuola italiano la Biblioteca dell’Innovazione, una piattaforma online per creare e condividere risorse didattiche, lezioni e approfondimenti.

Si tratta di un’iniziativa che assegna un ruolo cardine ai docenti che, utilizzando al meglio il sito, potranno ottenere informazioni e supporto sul piano metodologico per poi procedere con il caricamento dei video realizzati, rendendoli così disponibili a beneficio dell’intera comunità scolastica.

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi ha commentato così: “Con la ‘Biblioteca dell’Innovazione’ le scuole avranno a disposizione un patrimonio di materiali e informazioni che potranno utilizzare per potenziare l’offerta didattica fin dall’estate. L’emergenza sanitaria, soprattutto nelle prime settimane, ha spinto le comunità scolastiche a organizzarsi per continuare a garantire il diritto allo studio a studentesse e studenti, sfruttando al meglio le nuove tecnologie”.

E continua: “In questi mesi c’è stata un’accelerazione nell’innovazione delle metodologie didattiche. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e strutturare percorsi di miglioramento, di formazione dei docenti e del personale scolastico, di potenziamento delle competenze, anche grazie alla condivisione di buone pratiche. Lo strumento che INDIRE fornisce rappresenta, quindi, un’importante occasione di arricchimento per la comunità scolastica con esperienze reali e concrete”.

Mentre Giovanni Biondi, presidente di INDIRE ha dichiarato: “INDIRE realizza questa iniziativa in virtù della grande esperienza maturata negli anni sia sul piano della ricerca sia nell’attività di supporto alle scuole. Su queste solide basi, abbiamo concepito una piattaforma che favorisce l’innovazione educativa e la didattica collaborativa online. Quest’ultima, in particolare, va inquadrata oltre la contingente crisi sanitaria come un’opportunità per affrontare vari problemi che si riscontrano, ad esempio, nelle piccole scuole delle aree marginali.

“Nella biblioteca sono presenti tre tipologie di contenuti – continua Biondi – le esperienze di innovazione, ovvero video raccontano la buone pratiche per la trasformazione del modello scolastico, le risorse didattiche, cioè documenti, tutorial e materiali a corredo delle esperienze innovative, le videolezioni di esperti e docenti sui temi educativi e di carattere disciplinare”.

Per accedere alla Biblioteca virtuale, in cui al momento sono disponibili oltre 300 risorse video, con la prospettiva di crescere di giorno in giorno con lo sviluppo del progetto attraverso il contributo degli istituti scolastici, è possibile cliccare il link di seguito https://biblioteca.indire.it/home

Inoltre, dal 12 maggio, è in programma un ciclo di webinar sui contenuti presenti nella biblioteca. Gli esperti e i docenti che hanno realizzato le risorse educative forniranno negli incontri online un approfondimento metodologico e tematico sulle risorse sviluppate, offrendo allo stesso tempo spunti di riflessione per la creazione di contenuti da parte degli altri insegnanti. Per consultare il calendario dei webinar e iscriversi: https://www.indire.it/webinar-biblioteca-innovazione/.