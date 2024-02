Scuole pubbliche e private, enorme il gap dei finanziamenti statali. Accade in Australia

L’innalzamento dei costi di gestione, manutenzione, assicurazione e retribuzione del corpo docenti al fine dell’erogazione della didattica frontale presenta forme e caratteri assai differenti. Il supporto economico, da parte di pubblici o privati, è altamente sensibile e presenta un impatto ad ampio raggio circa la qualità delle attività didattiche e le relative integrazioni in termini di attività aggiuntive professionalizzanti, sportive e talvolta i viaggi d’istruzione. Dal Regno Unito all’Australia, molti paesi parte dell’ex Commonwealth presentano e sono accomunati da una penuria cronica di investimenti relativi all’istruzione.

Pare che però le casse dei relativi Ministeri dispongano di fondi sufficienti per far fronte alle spese degli istituti privati, politicamente più potenti ed influenti. Ciò, in particolare nelle grandi città oceaniche come Sidney, Canberra ed Adelaide, ha prodotto lo sconcerto della comunità scolastica pubblica, provocando blocchi e manifestazioni.

Il caso australiano: scuole pubbliche perdono finanziamenti

La dispersione scolastica locale è in aumento, gli adolescenti abbandonano la scuola a tassi record e le scuole pubbliche continuano a perdere finanziamenti. L’ultimo rapporto della Productivity Commission sui servizi educativi, pubblicato lunedì sera scorso ora locale, è una lettura triste per il settore, poiché le persone sono alle prese con il tentativo di colmare i divari svantaggiati in tutta la nazione. Ecco i cinque punti principali. I finanziamenti pubblici alle scuole private sono aumentati del 15% in un anno – e stanno ampiamente superando i finanziamenti alle scuole pubbliche – nonostante l’impegno del Labour Party a colmare le continue lacune nell’equità nell’istruzione. Il rapporto mostra che i tassi di iscrizione e di permanenza nelle scuole australiane sono in declino a lungo termine. Le scuole non governative hanno ricevuto 19,9 miliardi di dollari nel 2021-22, un aumento di 2,6 miliardi di dollari rispetto al 2020-21 equivalente a un aumento annuo del 15%.

Nel frattempo le scuole statali hanno ricevuto 58,7 miliardi di dollari, un aumento di 3,8 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente e solo il 7% in più di finanziamenti complessivi. Continua la tendenza a lungo termine di un aumento dei finanziamenti alle scuole private a un tasso quasi doppio rispetto a quello del sistema pubblico. Ciò nonostante le scuole statali istruiscano la maggior parte degli studenti aborigeni e delle isole dello Stretto di Torres, studenti provenienti da ambienti poveri, studenti con disabilità e studenti geograficamente remoti. I dati mostrano che i finanziamenti alle scuole pubbliche sono aumentati del 20,3% (o del 2% all’anno) in termini reali tra il 2012 e il 2022, mentre i finanziamenti alle scuole private da parte dei governi sono aumentati del 37% nello stesso periodo.

Un sistema sempre meno aperto, equo ed inclusivo

I tassi di abbandono degli studenti indigeni sono più del doppio di quelli degli studenti non indigeni, mostrano gli ultimi dati, mentre gli studenti delle Prime Nazioni sono anche rappresentati in modo sproporzionato nel sistema pubblico. Poco meno della metà di tutti gli studenti indigeni (43,6%) che erano a tempo pieno al 10° anno non sono riusciti a proseguire fino al 12° anno, rispetto al 20% degli studenti non indigeni.

Allo stesso tempo, il tasso medio di frequenza per gli studenti di provenienza europea è stato maggiore rispetto a quello degli studenti delle Prime Nazioni (indigeni) a tutti i livelli annuali in tutte le parti del paese, con divari in aumento ai livelli annuali più elevati. Più di due studenti indigeni su dieci tra il primo e il decimo anno non frequentavano regolarmente la scuola, percentuale che rappresenta circa la metà degli studenti aborigeni e isolani dello Stretto di Torres in aree molto remote. Ciò equivale a un divario di frequenza del 12% tra studenti indigeni e non indigeni. A livello nazionale, i giovani aborigeni e isolani dello Stretto di Torres rappresentavano l’8,1% degli studenti delle scuole statali, rispetto solo al 3,1% degli studenti delle scuole private.