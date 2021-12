Scuola secondaria di secondo grado. Procedura per l’iscrizione

Con nota n° 29452 del 30 novembre 2021 il ministero dell’istruzione informa che le domande d’iscrizioni per l’anno scolastico 2022/2023 possono essere presentate dal 4 al 28 gennaio 2022 in via telematica.

iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado?

Poiché l’iscrizione scade il 28 gennaio e che i ragazzi della scuola secondaria di primo grado devono ancora effettuare gli esami di stato, la norma prevede una procedura diversa rispetto agli altri ordini di scuole.

Preiscrizione

I genitori o color che ne fanno le veci, provvedono per via telematica a operare una preiscrizione presso uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola e prestando particolare attenzione al “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe.

Per fare ciò è necessario:

Essere in possesso delle credenziali SPID

Conoscere il codice della scuola scelta, facilmente reperibile presso il portale “scuola in chiaro”.

Basta la preiscrizione?

Assolutamente no, giacché l’accettazione a un istituto non dà la garanzia di accettazione del minore, è opportuno indicarne almeno altre due istituzioni.

Qualora l’istituzione scelta per prima, non dovesse avere la possibilità di accogliere l’alunno, la domanda sarà inviata all’istituzione scelta come seconda opportunità e successivamente alla scuola come terza opportunità. Di ciò è data comunicazione ai genitori tramite posta elettronica.

Come perfezionare l’iscrizione

Completato il ciclo della scuola secondaria di primo grado con gli esami di stato e conseguita la maturità, i genitori devono concludere la procedura d’iscrizione recandosi presso la scuola dove è stata fatta e accettata la preiscrizione, confermando l’iscrizione.

Iscrizione alunni disabili

L’iscrizione di alunni disabili sarà effettuata sempre con modalità on line e perfezionata successivamente con la presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

Il profilo di funzionamento sarà consegnato dalla famiglia alla scuola al fine di predisporre la richiesta del personale specifico per seguire lo studente disabile.

Documenti da allegare alla domanda