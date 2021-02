Scuole Alto Adige: dall’8 febbraio DAD per medie e superiori, dall’11 anche per le primarie

Le scuole medie e superiori della Provincia Autonoma di Bolzano torneranno alla didattica a distanza a partire da lunedì 8 febbraio, mentre da giovedì 11 febbraio sarà il turno delle scuole elementari.

La settimana successiva gli istituti saranno chiusi per le vacanze di Carnevale, e al rientro (lunedì 22 febbraio) riprenderanno le lezioni in presenza per scuole elementari e scuole medie. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori, invece, dovranno seguire per un’ulteriore settimana le lezioni con la modalità della didattica a distanza (fino al 28 febbraio). Al momento del ritorno in classe sarà previsto una massiccia attività di test.

Rimangono aperti, invece, i servizi e le strutture socio-sanitarie, nonché l’assistenza all’infanzia: sia per quanto riguarda gli asili nido e le microstrutture, sia per quanto riguarda le scuole materne.

Questo è quanto prevede per la scuola la ordinanza numero 6/2021.

Le slide con i punti principali dell’ordinanza numero 6/2021