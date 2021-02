Scuole Campania, per De Magistris la Regione fallisce

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, come si apprende da Il Mattino, ha le idee chiare sul futuro della scuola. Infatti, la sua intenzione è quella di chiudere le scuole fino a febbraio, limitando le lezioni a quelle a distanza. Ma, sempre secondo il presidente, la decisione finale spetterebbe ai sindaci e ai prefetti ai quali verrà mandato il rapporto dell’Unità di Crisi. De Magistris, sindaco di Napoli, non ci sta e accusa la Regione di aver fallito sulla scuola.

De Magistris: “Non faremo valutazioni astratte”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris sul Canale 9, ha rilasciato diverse dichiarazioni proprio sulla nota diffusa ieri, 9 febbraio, dall’Unità di crisi regionale sulla scuola nella quale si invitano sindaci e prefetti a valutare la chiusura delle scuole per contenere il contagio da Covid. Il sindaco è stato chiaro, affermando: “Prendiamo atto che la Regione Campania fallisce sulla scuola, che c’è lo scaricabarile su sindaci e prefetti. Ora chiediamo che ci forniscano almeno dati precisi e puntuali, altrimenti è omissione d’atti d’ufficio, per poter prendere le decisioni migliori”.

E continua: ”Noi ci assumeremo le nostre responsabilità, ma non prendiamo decisioni di pancia o sullo strepitio del giorno: servono dati di dettaglio per capire se dobbiamo chiudere una scuola in un quartiere o in un altro. Non faremo valutazioni astratte e non faremo come fa De Luca che cambia idea dalla sera alla mattina perché sulla pelle dei ragazzi e sul diritto all’istruzione non si fa propaganda’‘.

Inoltre, il comune di Napoli ha chiesto di “conoscere quanti sono i casi di positività registrati nelle scuole, anche con l’indicazione del periodo in cui è avvenuta la segnalazione, del plesso scolastico e del territorio, per poter risalire all’indice percentuale che detti casi rappresentano rispetto al numero complessivo degli studenti frequentanti i singoli ordini di scuole”.

Per tutte queste ragioni, si attende la prossima mossa del governatore De Luca e le decisioni su quello che accadrà.

LEGGI ANCHE