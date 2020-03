“Lezioni sospese in tutta Italia in scuole e università fino al 15 marzo”: è ufficiale [VIDEO]

“Lezioni sospese in tutta Italia in scuole e università fino al 15...

Adesso è arrivata pure l’ufficialità. Così come già anticipato alle 14 le attvità didattiche di scuole e università sono sospese per ragioni di sicurezza in merito all’emergenza coronavirus.

Il governo ha deciso la chiusura “in via prudenziale” di scuole e università in tutta Italia da domani fino a al 15 marzo. La misura è stata presa con un decreto in vigore da oggi. L’annuncio è stato dato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Abbiamo preso questa decisione dopo aver consultato il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità”.

Alle ore 18.00 del 4 marzo, sono 2.706 i malati in Italia, con un incremento di 443 persone in più rispetto a ieri. I morti sono 107, cioè 28 in più di ieri.

LE FAQ DEL MIUR

Normativa emergenza Coronavirus

Ministero della Salute – normativa Coronavirus

Regione Veneto – normativa Coronavirus

Regione Lombardia – normativa Coronavirus

Regione Friuli Venezia Giulia – normativa Coronavirus

Regione Emilia-Romagna – normativa Coronavirus

Regione Piemonte – normativa Coronavirus

Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana – normativa Coronavirs

Regione Liguria – normativa Coronavirus

La mappa dell’ateneo di Baltimora (clicca qui)

Che cos’è il Coronavirus

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo: il 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Le FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità

L’11 febbraio, l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal 2019-nCoV è stata chiamata COVID-19 (Corona Virus Disease).

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.

Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.