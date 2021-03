Scuole chiuse in quasi tutto il Piemonte da lunedì 8

Nuove regole per le scuole del Piemonte a partire da lunedì 8 marzo: lo prevede un provvedimento firmato poche ore fa dal presidente Alberto Cirio.

Le misure sono particolarmente severe: didattica a distanza al 100% per tutte le scuole in alcune aree più critiche delle province di Asti, Cuneo, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola e DaD dalla seconda media in su in tutto il resto della regione.

Le misure più restrittive riguardano anche le scuole primarie e dell’infanzia dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 contagi ogni 100mila abitanti).

Con lo stesso provvedimento è stato vietato anche l’utilizzo delle aree gioco e sport in parchi e giardini pubblici.

La chiusura completa delle scuole riguarda circa 700 Comuni su un totale di poco meno di 1.200.

Per il momento la città di Torino non risulta inserita nelle aree critiche, ma la situazione è in evoluzione continua e non si escludono provvedimenti correttivi nei prossimi giorni.