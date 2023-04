Scuole green, come educare gli studenti alla tutela dell’ambiente. Le proposte per una scuola sostenibile – DIRETTA 21/04 ore 10,30

Scuole green, come educare gli studenti alla tutela dell’ambiente. Le proposte per...

Educare gli studenti alla cura e alla tutela attiva dell’ambiente, sviluppando progetti e promuovendo comportamenti per ridurre il proprio impatto ambientale. È la missione delle scuole green in Italia, 300 circa, che comunicano tra loro e condividono progetti, eventi, sperimentazioni attraverso la Rete scuole green. Si lavora in autonomia ma si fa sistema. E soprattutto si educano i ragazzi a partecipare e condividere le buone pratiche. L’impegno naturalmente coinvolge tutti, i dirigenti, i docenti, gli studenti e le famiglie. Ecco gli obiettivi che si pone la Rete:

Ridurre, fino ad eliminare, l’uso di bottiglie di plastica , sostituendole con borracce e distributori d’acqua;

, sostituendole con borracce e distributori d’acqua; Promuovere e rispettare la raccolta differenziata all’interno dei locali dell’istituto;

all’interno dei locali dell’istituto; Promuovere il riciclo e riuso dei materiali di uso quotidiano;

di uso quotidiano; Incrementare i processi di dematerializzazione ;

; Incrementare l’utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili;

per le pulizie biodegradabili; Promuovere percorsi di divulgazione scientifica, organizzando incontri con esperti in ambito ecologico e climatologico ;

; Promuovere incontri con la Protezione Civile per informare la comunità scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi metereologici estremi;

per informare la comunità scolastica sui comportamenti di prevenzione in previsione di eventi metereologici estremi; Coinvolgere gli studenti nella cura degli spazi verdi delle scuole.

Al centro del progetto educativo l’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

La diretta di Educazione Civica della Tecnica della Scuola

Si avvicina il quinto appuntamento dell’anno di educazione civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (primo e secondo ciclo): Giornata mondiale della Terra, proposte per una scuola sostenibile.

Venerdì 21 aprile dalle ore 10:30 alle 12:00, in vista della Giornata mondiale della Terra (che si celebra sabato 22 aprile), ci confronteremo insieme sui temi relativi alla sostenibilità del pianeta, alla luce degli articoli 9 e 42 della nostra Costituzione, che recitano:

Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Art. 42: “L’iniziativa economica privata e’ libera. Non puo’ svolgersi in contrasto con l’utilita’ sociale o in modo da recare danno (alla salute, all’ambiente,)) alla sicurezza, alla liberta’, alla dignita’ umana”.

(Se la tua classe non è ancora iscritta, vai al seguente link per farlo)

Tutti gli ospiti dell’evento

Luciano Di Tizio , presidente WWF.

, presidente WWF. Vanda Bonardo, Legambiente.

Legambiente. Stefano Branca, direttore Istituto Vulcanologia Catania.

A partecipare all’evento Elisa Colella, dirigente scolastico del liceo classico “Cutelli” di Catania, capofila provinciale delle scuole green, Massimo Mainardi, docente dell’istituto comprensivo “Carozza” di Salsomaggiore Terme e Aluisi Tosolini, ex dirigente scolastico del liceo Bertolucci di Parma, fondatore del movimento ‘Avanguardie educative’. Conduce Daniele Di Frangia.

Come seguire l’evento?

Per seguire l’evento non è necessario ricevere alcun link, basta andare sui canali Facebook o YouTube della Tecnica della Scuola (o cliccare sul video di sopra) il giorno dell’evento.

L’evento è aperto a tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

I prossimi eventi