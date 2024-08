Scuole senza dirigenti in Emilia-Romagna: necessari almeno 83 presidi per incarichi di reggenza

Scuole senza dirigenti in Emilia-Romagna: necessari almeno 83 presidi per incarichi di...

In Emilia-Romagna, per l’anno scolastico in arrivo, sono necessari almeno 83 presidi per coprire incarichi di reggenza. L’Ufficio scolastico regionale (Usr) ha recentemente pubblicato l’elenco delle scuole prive di dirigenti scolastici, per le quali si cerca la disponibilità di altri presidi ad assumere il ruolo temporaneo. Le sedi vacanti si trovano in tutte le province della regione, con 11 scuole a Bologna e provincia, otto a Ferrara, otto a Forlì-Cesena, 19 a Modena e provincia, otto a Piacenza, 13 a Parma, cinque a Ravenna, sette a Reggio Emilia e quattro a Rimini.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’Usr ha invitato i dirigenti scolastici interessati a comunicare la propria disponibilità per un incarico di reggenza annuale, sottolineando l’importanza di acquisire i dati necessari per garantire un regolare avvio dell’anno scolastico. La scadenza per manifestare interesse è fissata per mercoledì 21 agosto. I dirigenti possono indicare la propria disponibilità per specifiche aree territoriali, come un Comune o una Provincia.

L’assegnazione degli incarichi di reggenza verrà decisa dall’Usr dopo le immissioni in ruolo, basandosi sulle proposte dei dirigenti degli Uffici scolastici territoriali. I criteri per l’assegnazione includeranno le attitudini e capacità professionali dei dirigenti, i risultati precedenti, le capacità organizzative e le esperienze passate in incarichi di reggenza. Verranno considerati con particolare attenzione i presidi che hanno già svolto incarichi di reggenza, valutando l’impegno, la qualità del servizio e le relazioni instaurate all’interno della comunità scolastica e con le istituzioni del territorio.

L’Usr ha inoltre ricordato che, data la necessità di coprire tutte le sedi vacanti, potrebbe procedere con conferimenti d’ufficio se necessario. Poiché si tratta di un provvedimento discrezionale, non è previsto l’obbligo per l’amministrazione di motivare l’eventuale mancato affidamento o conferimento di un incarico. Gli esiti della procedura saranno resi noti il 28 agosto.