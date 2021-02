Scuole Sicilia, l’8 febbraio rientrano le superiori

Lunedì 8 febbraio 2021 finalmente rientreranno in presenza anche gli studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione Sicilia.

L’ordinanza, pubblicata il 30 gennaio scorso, aveva infatti previsto che fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si sarebbero svolte esclusivamente con modalità a distanza, con la possibilità di fare attività in presenza per i laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.

Dall’8 febbraio 2021 si applicheranno invece le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021. Quindi, scuole superiori in presenza con percentuali dal 50% al 75%.