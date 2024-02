Scuole vecchie e pericolose, ristrutturazioni troppo spesso rimandate: un’alunna di otto anni ustionata con l’acqua caldissima uscita dalla valvola del termosifone, genitori in Tribunale

La maggior parte delle scuole italiane sono state costruite oltre mezzo secolo fa. Oltre 1.500 plessi, su circa 40.000, hanno oltre 100 anni: 582 istituti risalgono addirittura a prima del 1800. Solo il 40% degli edifici scolastici circa 15.500 – è stato edificato dal 1976 in poi. E si vede. Soprattutto perché in molte di queste scuole la manutenzione ordinaria e straordinaria (soprattutto se comuni e città metropolitane sono a corto di soldi) purtroppo vengono in continuazione rimandate. Fino a quando non subentrano problemi seri e il pericolo quotidiano per chi frequenta quegli istituti non si trasforma, purtroppo, in un incidente.

Come quello che si è verificato in una scuola primaria del Plesso Foderà, a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove il 30 gennaio scorso dell’acqua ad alta temperatura è uscita dalla valvola di un termosifone di un’aula colpendo in pieno un’alunna di otto anni: la bimba ha subìto ustioni gravi ai glutei, alle cosce e alle gambe.

Ora la giovanissima si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica e Centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania: è ancora in terapia intensiva, ma non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita.

I genitori dell’alunna, nel frattempo, hanno presentato una querela-esposto alla procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa per chiedere chiarezza sui fatti accaduti e per ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto Sta meglio e non corre pericolo di vita.

Mentre sull’accaduto indagano i carabinieri, l’Ansa aggiunge che gli avvocati incaricati dalla famiglia, Andrea Nicosia e Giovanni Bongiorno, hanno presentato richiesta di accesso agli atti presso l’Istituto scolastico (l’istituto comprensivo San Biagio – Rodari) e presso il Comune di Vittoria per acquisire la documentazione riguardante la condizione degli impianti e gli interventi di manutenzione degli impianti termici e per ricostruire la dinamica dei fatti.