Se mancano le aule, si fa scuola nell’ex caserma

Accade a Cutro, nel Crotonese, dove da inizio anno 230 scolari di terza, quarta e quinta elementare dell’Istituto comprensivo ‘Abate Fabio di Bona’ sono ospitati nelle palazzine costruite nel 2009 che dovevano servire come alloggi per gli 800 militari della caserma dell’esercito ma mai realizzata.

E allora quegli alloggi, 9 palazzine per 96 residenze, destinati ai soldati dell’esercito italiano, sono stati trasformati in aule per gli alunni della scuola, così come aveva chiesto il sindaco di Cutro al comando militare regionale che ha concesso di poter utilizzare, autorizzato dal ministero della difesa, alcuni alloggi per trasferirvi temporaneamente 12 classi.

Anche se gli alunni svolgono le lezioni già da inizio dell’anno scolastico negli alloggi dell’insediamento militare, la consegna dei 12 appartamenti è stata resa ufficiale nel corso di una cerimonia dell’alzabandiera collettiva svolta insieme da militari e alunni.