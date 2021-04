Seconda dose AstraZeneca: favorevole o contrario? [Partecipa al SONDAGGIO]

Il vaccino AstraZeneca, seppure ribattezzato Vaxzevria, non muta di molto il profilo problematico che lo ha caratterizzato da subito, specie dal punto di vista della comunicazione. Così, nonostante il Ministero della Salute raccomandi l’uso di AstraZeneca sopra i 60 anni, chi ha fatto la prima dose potrà fare anche la seconda, sempre con AstraZeneca, a prescindere dall’età. Disposizione che in molti, nel mondo della scuola, avvertono come contraddittoria e poco rassicurante. La Tecnica della Scuola intende raccogliere il parere dei propri lettori su questo argomento e su quello del ritorno in classe delle superiori, attraverso un nuovo sondaggio.

Ritorno in classe

Un tema, quello dei vaccini, che si lega anche a quello della riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Il ritorno in classe dei ragazzi delle superiori, infatti, sembra imminente, anche alla luce dell’andamento della campagna vaccinale, pur con tutte le sue contraddizioni. Il premier Mario Draghi ha annunciato l’intenzione di far tornare tutti in classe dai primi di maggio, pure gli studenti delle superiori. Lo ha comunicato in occasione della conferenza stampa dell’8 aprile: “Se chiedete a me, io voglio rivedere il Paese aperto, a partire dalle scuole. L’obiettivo è dare ai ragazzi almeno un mese di scuola in presenza. Devono chiudere l’anno insieme”.

Siete favorevoli o contrari a questa proposta?

L’intervento del Premier Draghi

Cosa troverai nel sondaggio

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Personale Ata

Dirigente

Studente

Genitore

Docente e genitore

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia

Scuola I Ciclo (Primaria e Medie)

Scuola Secondaria Superiore

Ti sei già sottoposto al vaccino anti Covid-19?

Sì

No, sono in attesa

No, non ho intenzione di vaccinarmi

Se hai già fatto la prima dose del vaccino AstraZeneca, ti sottoporrai anche alla seconda?

Sì

No

Non so

Sì, ma solo con altro vaccino

Sei d’accordo sul rientro a scuola delle classi di ogni ordine e grado?

Sì

No

