Sei collaboratori scolastici su sette in malattia, scuola rischia di non aprire: caos tra le famiglie, inviate visite fiscali

Sei collaboratori scolastici su sette in malattia, scuola rischia di non aprire:...

Un fatto che ha dell’incredibile. Una scuola dell’infanzia comunale di Napoli ha rischiato di non aprire battenti oggi, 23 febbraio. Il motivo? Come riporta Fanpage.it, quasi tutti i membri del personale ATA, sei su sette, non sono in servizio, sono in malattia. Dopo che si è scatenato il panico tra le mamme è intervenuta la Municipalità, che ha trovato una soluzione.

La soluzione della municipalità

Insieme alla scuola e al Comune è stato, infine, trovato un collaboratore scolastico disponibile di un altro istituto per poter consentire l’apertura del plesso, ma solo fino a mezzogiorno. Senza l’orario pomeridiano. Sono in corso le verifiche da parte della Napoli Servizi, con l’invio delle visite fiscali, come prevede la normativa.

Visite fiscali docenti e ATA, i nuovi orari

Con una nota emanata in data 22 dicembre, l’Inps ha comunicato i nuovi orari che verranno osservati per le visite mediche disposte nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per malattia.

L’Inps ha evidenziato che “nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.