Selfie davanti alla bara di Costanzo, Galiano: un abbraccio agli insegnanti di quei ragazzi che si staranno chiedendo “Dove ho sbagliato?”

“Leggi un po’ ovunque la stessa frase: “La nostra società è allo sbando, se c’è chi si fa un selfie davanti a una bara”. E scusate, ma no. Non è “la nostra società”. Io mi chiamo fuori. Io non ne faccio parte. Lo voglio dire. Rivendicare”.

Così commenta il prof. Enrico Galiano la notizia di quelle persone che, dinanzi alla bara del giornalista Maurizio Costanzo, hanno chiesto alla vedova Maria De Filippi di poter fare un selfie.

“È giusto anche dire che esiste un’alternativa. Che ci sono in giro persone che mai e poi mai. Che proprio non ci penserebbero neanche lontanamente. Finiamola di dire che “siamo”: io non voglio fare parte di quel mondo” continua Galiano sul proprio profilo Facebook.

“Sarò stato fortunato. Forse i miei genitori. Forse aver studiato. Forse vai a sapere cosa: ma una cosa del genere, io mai. E così moltissime altre persone. Non siamo allo sbando. Qualcuno, forse, lo è”.

E conclude: “Un abbraccio ai genitori e agli insegnanti di quei ragazzi, che si staranno chiedendo: Dove ho sbagliato?”