Seminario eTwinning per la formazione iniziale dei docenti, il programma

Napoli ospiterà dal 16 al 17 maggio il Coordinamento Nazionale eTwinning ITE, un importante meeting nazionale dedicato ai rappresentanti delle Università che partecipano all’iniziativa “eTwinning for Future Teachers – Initial Teachers Education (ITE)”. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 250 Atenei impegnati nell’introduzione della didattica eTwinning nella formazione iniziale dei docenti. Questo incontro rappresenta un’opportunità cruciale per scambiare buone pratiche, stabilire nuove relazioni e valutare strategie nazionali mirate ad ampliare la partecipazione al programma eTwinning.

eTwinning è la più grande comunità europea di insegnanti coinvolti in progetti collaborativi tra scuole e in Italia è gestita dall’Unità nazionale eTwinning dell’Agenzia Erasmus+ INDIRE. Grazie alla sua flessibilità, sostenibilità e apertura all’innovazione, eTwinning è particolarmente adatto per la formazione dei futuri insegnanti. Essi devono affrontare contesti multiculturali, utilizzare le nuove tecnologie nella didattica, supportare la comunicazione e l’apprendimento in lingua straniera e coinvolgere attivamente gli alunni in progetti educativi. Pertanto, è essenziale sviluppare percorsi di apprendimento che promuovano competenze chiave e inclusione.

L’evento, organizzato da eTwinning Italia, si terrà presso la Sala degli Angeli dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Saranno presenti rappresentanti di oltre 30 Università italiane coinvolte nel progetto. Il seminario sarà introdotto da Lucio d’Alessandro, Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, insieme a Enricomaria Corbi, Fabrizio Manuel Sirignano, Francesca Russo ed Ettore Acerra.

Per maggiori informazioni sul programma del seminario e su eTwinning Initial Teacher Education (ITE), è possibile visitare i seguenti link: programma del seminario e eTwinning Initial Teacher Education.