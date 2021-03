Sempre più zone rosse e arancioni dal 15 marzo, l’Italia verso il lockdown per Pasqua

L’Italia cambia colore e diventa a prevalenza arancione o rossa.

Lazio verso la zona rossa, insieme a Friuli Venezia Giulia, Veneto e Piemonte, ma è probabile che cambi colore anche la Lombardia. Tutte le altre in arancione. Se le previsioni saranno confermate rimarrebbero in giallo soltanto Valle d’Aosta, Calabria e Sicilia. Fascia bianca invece per la Sardegna.

Ricordiamo che nel caso di passaggio a zona rossa le scuole automaticamente verranno chiuse per ogni ordine e grado, passando alla DAD al 100%.

Le ordinanze che saranno firmate domani venerdì 12 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza entreranno in vigore lunedì 15 marzo, ma gli indici Rt già comunicati dalle Regioni consentono di avere un quadro della situazione che conferma la risalita della curva epidemiologica e soprattutto i problemi di ospedali e terapie intensive.

Domani sarà anche diffuso il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che porterà all’adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza con il cambio di colore per alcune regioni.

Con l’Rt a 1 si passa in arancione, con 1,25 in fascia rossa.

Lockdown automatici dove i contagi superano i 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook