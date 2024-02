Service Now, ecco il nuovo strumento di assistenza per l’utilizzo di Pago In Rete

Service Now, ecco il nuovo strumento di assistenza per l’utilizzo di Pago...

Nell’ambito del Programma “Scuola digitale 2022-2026″, il Ministero dell’Istruzione e del Merito presenta Service Now.

Si tratta del nuovo strumento di assistenza dedicato a genitori, studenti, istituzioni scolastiche e, in generale, a tutti coloro che hanno bisogno di supporto per l’utilizzo di Pago in Rete.

In particolare, all’interno di Service Now, sono disponibili i seguenti servizi:

Argomenti

Chiedi alla Community

Fai una richiesta.

Sarà possibile trovare percorsi guidati, passo dopo passo, per trovare soluzioni in autonomia oppure aprire un ticket e scrivere, un consulente aiuterà l’utente a risolvere il problema.

Si accede con login e password oppure con: