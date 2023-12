Settimana nazionale dell’Astronomia, tre concorsi per studenti con scadenze tra gennaio e maggio 2024

In occasione della XXIV Settimana nazionale dell’Astronomia il Ministero ha bandito tre concorsi per studenti, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la conoscenza del cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli anche alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.

I concorsi sono i seguenti:

Concorso “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle”

Rivolto alle studentesse e agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, il concorso intende stimolare la sensibilità dei partecipanti al tema dell’inquinamento luminoso, nei suoi risvolti culturali ed economici, e coinvolgere gli allievi nella rilevazione di dati e nell’osservazione del cielo. Le istituzioni scolastiche sono invitate ad affrontare il tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione pubblica secondo le modalità che ritengono più consone alle differenti situazioni locali. La scadenza è il 30 maggio 2024.

Concorso “Giovanni Virginio Schiaparelli”

Giovanni Virginio Schiaparelli, astronomo e storico della scienza, è noto in particolare per i suoi studi sul pianeta Marte, per i quali, oggi, è considerato il padre della geografia marziana (l’areografia). Il tema individuato per questa annualità è: Cento anni fa nasceva l’astronomia extragalattica, con la scoperta di Edwin Powell Hubble che “Andromeda” è una galassia esterna alla nostra Via Lattea. Cosa abbiamo imparato da allora in questo campo?

Il docente referente, uno per scuola partecipante, dovrà dapprima registrare la scuola a partire dal 4 gennaio 2024, collegandosi dal sito della Società Astronomica Italiana (www.sait.it) alla pagina della notizia del “Premio Schiaparelli”.

Successivamente dovrà registrare gli studenti partecipanti e sottomettere contestualmente i loro elaborati seguendo le istruzioni riportate nel sito. Gli elaborati devono pervenire entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2024.

Premio “Cosmos degli Studenti”

Il Premio Cosmos nasce dall’iniziativa di un gruppo di scienziate e scienziati italiani di fama internazionale, in sinergia con la Società Astronomica Italiana e la Città Metropolitana di Reggio Calabria Planetario Pythagoras, con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica in Italia ed in particolare al Sud.

Oltre al “Premio Cosmos” assegnato direttamente dal Comitato Scientifico ad un’opera di divulgazione scientifica selezionata tra quelle inviate dalle case editrici alla segreteria del premio, l’iniziativa prevede il coinvolgimento degli studenti e delle studentesse delle scuole superiori, attraverso il “Premio Cosmos degli Studenti”, con l’obiettivo da un lato di rendere gli studenti e le studentesse protagonisti di un’importante iniziativa scientifica, e dall’altro di offrire loro la possibilità, attraverso la lettura di opere di divulgazione scientifica, di sviluppare capacità critiche.

La domanda di partecipazione al premio deve essere inviata attraverso l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito premiocosmos.org en tro le 23:59 del 10 gennaio 2024. Le Scuole saranno informate dell’esito della loro candidatura entro il 20 gennaio 2024.