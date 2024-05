Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “Sharenting, cosa significa e quali sono i rischi per i bambini sui social”.

Voi lascereste migliaia di foto di vostra figlia in stazione o in piazza? No? Ecco condividerle in rete è praticamente la stessa cosa e vi spiego il perché. Lo sharenting è un fenomeno diffuso e complesso, ma è lecito chiedersi: è giusto farlo? Ci sono dei rischi? E per contro perché lo facciamo? Ecco la nostra riflessione parte da qui. Da un punto incontrovertibile: la condivisione digitale di foto presenta un problema insidioso, conosciuto ma sottovalutato.