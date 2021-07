Sì all’obbligo vaccinale per i docenti

E’ veramente deprimente leggere lettere di insegnanti come me (da 35

anni), persone che si presume abbiano un grado di istruzione e cultura

elevato, che farneticano dichiarandosi contrari al vaccino anti-Covid,

con imbarazzanti arrampicate sugli specchi per motivare questa assurda

presa di posizione.

Il 99% dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale (dati ISS), questo è l’unico argomento, che, per chi è sano di mente e raziocinante, elimina ogni possibile, ma non legittimo, dubbio. “La libertà al singolare esiste soltanto nelle libertà al plurale”, diceva Croce, e chi mette a rischio la salute del prossimo, oltreché la propria, non afferma il suo essere libero, ma esercita solo egoismo e prevaricazione, negando il diritto e il bene altrui.

Mi auguro pertanto che l’autorità intervenga imponendo con la legge ciò che il pregiudizio e l’ignoranza inibiscono. A scuola si va solo se vaccinati.

Fabio Maria Pace