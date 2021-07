Si aprono i Giochi olimpici di Tokyo 2020

Con un anno di ritardo, a causa della pandemia, oggi si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, alla presenza dell’imperatore Naruhito.

Non ci sarà pubblico e con distanziamento al villaggio degli atleti. Le competizioni si svolgeranno fino al 9 agosto ed in gara ci saranno 11mila atleti. L’Italia schiera 384 campioni, la delegazione più numerosa di sempre.

La cerimonia inaugurale è iniziata poco dopo le 20 ora locale allo Stadio Olimpico di Tokyo con un video per ricordare le città durante il lockdown, a cui è seguito una sorta di allenamento virtuale, sempre per ricordare il periodo della quarantena.

Poi fuochi d’artificio ed evoluzioni di danzatori legati da un filo rosso come messaggio dei legami tra le persone di tutto il pianeta. Subito dopo l’ingresso nello stadio della bandiera nazionale nipponica, portata da cinque atleti che l’hanno poi consegnata ai rappresentati delle forze armate nipponiche.



Le Olimpiadi di Tokyo, che continuano a portare la data del 2020 perché sono state bloccate l’anno scorso per la pandemia, sono state anche dedicate alla ricostruzione dopo lo tsunami e l’incidente nucleare di Fukushima del 2011. Finito il momento istituzionale, sono stati ricordati i membri della delegazione israeliana uccisi nelle Olimpiadi di Monaco del 1972. Anche un minuto di silenzio è stato rispettato per commemorare le vittime del Covid ed è stato consegnato l’alloro olimpico al premio Nobel per la pace, Muhammad Yunus.

I nomi dei paesi partecipanti sono stati introdotti con cartelli che richiamano i fumetti, mentre campeggiava il monte Fuji, simbolo del Giappone.

La sfilata delle delegazioni, in mascherina, è stata aperta come di consueto, dalla Grecia, seguita dalla squadra dei Rifugiati, alla sua seconda prova dopo quella di Rio nel 2016. La sfilata degli atleti si è conclusa con il Giappone padrone di casa, preceduto dalla Francia, che ospiterà a Parigi la prossima edizione dei Giochi estivi.



La squadra azzurra è stata la 18^, guidata dai portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani. Dietro di loro altri 116 atlete e atleti azzurri, con il capo missione Carlo Mornati.

In ogni caso già oggi sono iniziate le prime gare e a noi non resta che augurare buona fortuna ai nostri atleti e che possano portare a casa il maggior numero di medaglie, possibilmente d’oro.

Calendario delle gare e sugli atleti azzurri