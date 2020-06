Si chiuderà in ordine sparso e non si sa ancora come si riaprirà [VIDEO]

Si chiuderà in ordine sparso e non si sa ancora come si...

Nei giorni scorsi la viceministra Anna Ascani aveva lanciato l’idea di consentire ad alunni e insegnanti di incontrarsi a scuola a fine lezioni.

Il Comitato Tecnico Scientifico, dopo un primo no perentorio, ha dato il via libera ma a condizione che si faccia all’aperto.

E infatti in qualche realtà si sta organizzando ma si tratta di iniziative che promosse dai Comuni o dal mondo del volontariato e non dalle scuole.

Sul rientro a settembre è il caos. Ci sono le linee guida del Comitato tecnico scientifico ma nessuna soluzione concreta.

I dirigenti scolastici, in particolare, sono sul piede di guerra.

Matteo Salvini, per parte sua, ha già colto l’occasione per attaccare il Governo e affermare che ad oggi non c’è neppure una data per la riapertura.

Si parla di classi dimezzate e di aule con pochi alunni, ma per farlo o si aumentano gli organici o si riduce l’orario delle lezioni.

Dice Gabriele Toccafondi (Italia Viva): “Servono miliardi su miliardi, oppure si può pensare a fare meno scuola, perdendo il 20% delle ore di lezione”.

Dal Ministero fanno sapere comunque che un primo passo è già stato fatto perchè gli organici sono stati confermati, nonostante la diminuzione del numero degli alunni.

Ma le criticità sono tante e vengono ammesse anche da esponenti del Governo.

M5S e Anna Ascani suggeriscono di fare scuola nei musei, nelle biblioteche e nei teatri.

L’idea è interessante ma ha un limite: i luoghi di cultura possono avere un ruolo educativo ma non possono sostituire del tutto la scuola.