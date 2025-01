Si stacca finestra di una scuola e finisce addosso ad una collaboratrice scolastica 60enne: è in ospedale

Un fatto gravissimo è avvenuto ieri, 21 gennaio, in una scuola di Monza: si è sganciata una finestra di un’aula ed è finita addosso ad una collaboratrice scolastica. La donna, di sessant’anni, è finita in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che l’hanno trasferita in ospedale. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Alcuni locali scolastici sono stati chiusi

Come riporta Fanpage, stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l’episodio è avvenuto poco prima delle 8, qualche minuto prima che suonasse la campanella iniziale e che entrassero gli studenti. La finestra ha colpito violentemente la donna.

I pompieri hanno constato che in due classi erano necessari alcuni interventi di manutenzione e sono stati riscontrati problemi alla centrale termica della palestra. Tutti e tre i locali sono stati chiusi momentaneamente.