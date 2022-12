Si stacca un’anta dalla finestra della classe, maestra fa scudo col suo corpo e si ferisce per salvare gli alunni: la scuola smentisce

Ancora incidenti a scuola, anche se stavolta la dinamica dei fatti sembra essere piuttosto nebulosa. Secondo alcuni giornali locali, come La città, SalernoToday e L’occhio di Salerno, una maestra 48enne si sarebbe ferita in classe dopo aver cercato di evitare che un’anta staccatasi dalla finestra raggiungesse alcuni alunni.

La ricostruzione dell’incidente

Tutto sarebbe avvenuto a Salerno, all’Istituto Comprensivo Calcedonia. La docente, a quanto pare, nel corso della sua lezione si sarebbe avvicinata alla finestra dell’aula per aprirla. Un’anta, però, si sarebbe staccata e le sarebbe caduta addosso. Una tragedia sfiorata che ha avuto comunque conseguenze da non sottovalutare nell’insegnante.

Quest’ultima, che avrebbe fatto scudo con il suo corpo per salvare sei alunni, si sarebbe infatti ferita alla testa, riportando un trauma cranico. La docente, soccorsa inizialmente da un collaboratore scolastico, si sarebbe poi recata in ospedale, dove si sarebbe sottoposta a Tac e accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sembra che il tutto sia stato segnalato al Comune, che starebbe provvedendo ad accertarsi delle condizioni di sicurezza della scuola.

La risposta della scuola

L’istituto ha commentato la vicenda facendo alcune precisazioni sulla propria pagina Facebook. “In merito alle notizie diffuse sull’episodio accidentale della finestra ‘caduta’ all’I.C. Calcedonia si rende necessaria una precisazione: un’anta si è staccata durante una manovra di apertura da parte di una docente; la Dirigente Scolastica si è recata immediatamente in aula, dove non rilevava la presenza di alcun ferito”.

Secondo quanto scritto in questo messaggio, la dirigenza della scuola sostiene che nessuno avrebbe subito danni fisici in seguito all’incidente. Nessun cenno viene fatto alla docente ferita di cui stanno parlando i vari giornali. “L’ I.C. Calcedonia è un Istituto molto attento alla sicurezza, in sinergia con l’ente proprietario Comune di Salerno”, così si conclude il comunicato. Cos’è successo davvero?