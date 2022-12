Silence is not Golden: esce la versione in inglese curate dal Soroptimist di Catania

Silence is not Golden: esce la versione in inglese curate dal Soroptimist...

Il Soroptimist di Catania, dopo la pubblicazione in italiano “Il silenzio non è d’oro”, nel quale 29 donne, raccolte nel Laboratorio del Centro antiviolenza “Galatea 2021”, raccontano squarci della loro vita contrassegnata da violenze, minacce, stupri da parte di chi in qualche modo ha dichiarato loro amore, manda alle stampe la versione in inglese: “Silence is not Golden”.

Frutto di un progetto del Centro Galatea, il libro, anche nella sua versione inglese per segnalare una problematica che non riguarda solo l’Italia, vuole portare alla conoscenza del vasto pubblico le condizioni drammatiche di queste donne che per paura, pudore, rassegnazione, vergogna hanno trattenuto nell’anima gli abusi subiti, dando così, scrivendone, l’occasione non solo di denunciare tali pesantezze, ma anche di invogliare altre donne, in similari condizioni, a sgravarsi, anche parlandone, dalle pene inflitte da chi della loro degnità ha pensato di fare scempio.

Prefato da Marinella Fiume, che spiega la sapienza della scrittura, della narrazione e del raccontarsi per trovare anche nuovi equilibri di denuncia e di fiducia in sé, la finalità della pubblicazione, “Silence is not Golden”, anche questo stampato in proprio, è affidata alla presidente del Soroptimist, Lisiana Giordano, mentre l’avvocata Maria Concetta Tringali, del Centro antiviolenza Galatea, spiega sia le intenzioni del progetto e sia l’attività del Centro medesimo, attraverso la cui opera si cerca di recuperare tante donne dall’abisso dell’ignominia in cui sono state gettate.

Un lavoro impegnativo che ha permesso, per esempio, di sapere che una dona su tre ha subito nel corso della vita una qualche forma di molestia o abuso, una ogni due giorni viene massacrata dal partner, mentre tutte le classi sociali, e tutti i livelli culturali, sono coinvolti.

La speranza, insieme al progetto di questa ulteriore traduzione, si traduce nell’idea di portare a conoscenza di un altro pezzo di pubblico internazionale le 29 vicende, firmate talune, altre anonime, di altrettante donne la cui vita è stata spezzata spesso dentro i grumi di un egoismo domestico, e dove si incrostano pure le storie che con coraggio liberatorio vengono raccontate in questo libro.