Silvio Berlusconi è morto, le reazioni: “Scompare un gigante della politica italiana”, le parole di Valditara

Come abbiamo appena riportato, l’ex premier Silvio Berlusconi è scomparso all’età di 86 anni. Per qualche settimana è stato ricoverato al San Raffaele, poi dimesso il 30 marzo e poi ricoverato nuovamente nella giornata di mercoledì 5 aprile in terapia intensiva per problemi cardiovascolari. Dimesso il 19 maggio, il 9 giugno è stato nuovamente ricoverato. Berlusconi è deceduto all’ospedale San Raffaele di Milano.

Molteplici, ovviamente, le reazioni dal mondo della cultura e della politica. Ecco le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: “La morte del Presidente Sen. Silvio Berlusconi lascia un dolore immenso. Scompare un gigante della politica italiana, colui che ha concepito il centrodestra moderno, senza la cui intelligente opera non sarebbe stato possibile affermare quei valori di libertà che hanno ispirato le coalizioni liberalconservatrici a partire dal Polo delle Libertà”.

La morte del Presidente Sen. Silvio Berlusconi lascia un dolore immenso. (1/2) pic.twitter.com/4ZZtBk6psB — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) June 12, 2023

“Un grande amico del lago Maggiore un grande italiano ha deciso di salutarci proprio oggi. Chiedo un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi”, queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini.

Il deputato di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha scritto: “Silvio Berlusconi ha scritto la storia del centrodestra. Non se ne va solo un grande politico, ma una persona di grande umanità. A nome dei deputati di FdI porgo alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia le più sentite condoglianze.”

Il leader di Azione Carlo Calenda: “Esprimo le condoglianze mie e di Azione alla famiglia e alla comunità di Forza Italia, per la morte di Silvio Berlusconi. Ha lottato fino alla fine contro la malattia con un coraggio incredibile. Riposi in pace”.

Ecco il ricordo del leader di Italia Viva Matteo Renzi: “Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia, ai suoi cari, alle sue aziende, al suo partito. A tutti quelli che gli hanno voluto bene il mio abbraccio più affettuoso e più sincero. In queste ore porto con me i ricordi dei nostri incontri, dei tanti consigli, dei nostri accordi, dei nostri scontri. Ma soprattutto di una telefonata in cui Silvio, non il Presidente, mi ha fatto scendere una lacrima parlando della mamma. Ci mancherai Pres, che la terra ti sia lieve”.

“Con la morte di Silvio Berlusconi finisce un’epoca che ha avuto inizio nel 1994. In questi 30 anni l’Italia si è trasformata. A noi e ai posteri il giudizio su quanto guadagnato e su quanto perso in questa trasformazione”, questo quanto ha scritto la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci.

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha detto: “Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi vogliamo far arrivare tutta la nostra vicinanza al dolore della sua famiglia, dei suoi cari e di tutta Forza Italia, così come vogliamo che arrivi al governo e alle forze di maggioranza. Con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca. Tutto ci ha divisi e ci divide dalla sua visione politica, resta però il rispetto che umanamente si deve a quello che è stato un protagonista della storia del nostro Paese. Le più sentite condoglianze da parte del Partito democratico”.