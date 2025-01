Simulazione calcolo pensione, rilascio della nuova versione di “Pensami” (PENSione A MIsura)

Per conoscere l’importo della pensione è possibile utilizzare “Pensami” (PENSione A MIsura), il simulatore degli scenari pensionistici dell’INPS al quale si accede senza registrazione.

Nell’ambito delle attività progettuali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Istituto ha comunicato il rilascio dell’ultima versione del servizio aggiornata alle principali novità normative in materia pensionistica.

La nuova versione di “Pensami” mantiene le caratteristiche e la struttura delle precedenti, pertanto, inserendo alcuni dati anagrafici, oltre a quelli relativi alla contribuzione, il simulatore fornisce le informazioni riguardanti le pensioni a cui è possibile accedere sia nelle singole Gestioni previdenziali sia cumulando l’intera contribuzione, senza l’indicazione degli importi delle prestazioni.

Tra le implementazioni sviluppate, c’è anche la nuova funzione “Consulta statistiche”, tramite la quale l’utente può consultare le statistiche di utilizzo del simulatore, relative ai dati sulla composizione e la caratterizzazione della platea degli iscritti alle principali forme di previdenza pubblica.

L’aggiornamento alle principali novità normative in materia pensionistica è stato recepito anche sull’app per dispositivi mobili “INPS Mobile” per Android e iOS.

La nuova versione del servizio “Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Esplora Pensione e Previdenza” > nella sezione “Strumenti” selezionare la voce “Vedi tutti” > “Pensami – Simulatore scenari pensionistici”.

Tramite l’app “INPS Mobile”, il servizio è raggiungibile senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page e, successivamente, il servizio “Pensami”.

Al link https://youtu.be/nKqlSkupFNI è possibile visualizzare il video di presentazione del servizio.