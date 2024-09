Sistema Nazionale di Valutazione, indicazioni aggiornamento e predisposizione di RAV, PdM e PTOF [NOTA]

Quest’anno scolastico si caratterizza, in termini di progettualità, per essere l’anno conclusivo del triennio 2022-2025 e, pertanto, anche quello di predisposizione del PTOF relativo al triennio 2025-2028.

Con nota del 27 settembre il MIM ha fornito alcune indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in corso 2022-2025 sia per la predisposizione del PTOF 2025-2028.

Predisposizione del nuovo PTOF

Per quanto concerne, in particolare, la predisposizione del PTOF 2025-2028, la struttura all’interno del SIDI è fortemente semplificata in quanto prevede l’indicazione a grandi linee dei soli aspetti strategici ad oggi prefigurabili.

Nella fase di aggiornamento annuale del PTOF, prevista come di consueto da settembre 2025, quando ciascuna scuola avrà a disposizione gli esiti della rendicontazione del triennio precedente e avrà individuato le nuove priorità da perseguire nella nuova triennalità, si potrà procedere alla definizione puntuale del PTOF 2025-2028, partendo proprio dagli aspetti già individuati in quest’anno scolastico, che confluiranno in automatico nella nuova struttura del Piano.

Pubblicazione su Scuola in chiaro

Nell’a.s. 2024/2025 sul portale Scuola in chiaro devono essere pubblicati sia l’eventuale aggiornamento del PTOF 2022-2025 sia il PTOF 2025-2028.

Tempistica

La nota riepiloga anche le scadenze da rispettare: