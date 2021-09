Sistema Nazionale di Valutazione: indicazioni sui documenti strategici (RAV e PTOF)

L’a.s. 2021/2022 è l’anno conclusivo del triennio 2019-2022 e quindi è anche anche quello di predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025.

Con la nota 21627 del 14 settembre 2021 il MI ha fornito alcune indicazioni operative sia per l’aggiornamento annuale dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche per il triennio in corso 2019-2022 sia per la predisposizione del PTOF 2022-2025.

Rapporto di Auto Valutazione

Le scuole possono rivedere e aggiornare le analisi e le autovalutazioni effettuate nel RAV e procedere, solo se necessario, alla sua regolazione.

Nel periodo di apertura delle funzioni ogni scuola procede autonomamente alla pubblicazione del RAV sul portale “Scuola in chiaro” tramite l’apposita funzione “Pubblica RAV” presente in piattaforma. Dopo il termine di chiusura delle funzioni la pubblicazione sul portale “Scuola in chiaro” avviene comunque in automatico per tutte le scuole.

Pianto Triennale dell’Offerta Formativa

Le istituzioni scolastiche procedono sia all’eventuale aggiornamento annuale del PTOF relativo alla triennalità in corso sia alla predisposizione del PTOF relativo al triennio 2022-2025.

Nell’a.s. 2021/2022 sul portale Scuola in chiaro devono essere pubblicati sia l’eventuale aggiornamento del PTOF 2019-2022 sia il PTOF 2022-2025.

Tempistica