Social reading a scuola: di cosa si tratta? I benefici della lettura ad alta voce in classe

Social reading o lettura sociale, cosa è? Imparare a leggere bene è una competenza importante per tutti: è possibile affinarla attraverso attività organizzate in classe, come la lettura di brevi testi ad alta voce, davanti a tutti, prevedendo anche un momento, a posteriori, di commento e confronto con i compagni. VAI AL CORSO

La lettura ad alta voce, socializzata e sperimentata in classe in diretta, supportata poi in differita in piattaforma ScribaEpub da file audio, risulta efficace perché offre agli studenti l’opportunità per una applicazione autentica delle abilità di ascolto attivo e del parlato pianificato prima nella lettura in classe e poi nella scrittura condivisa dei loro commenti.

• Che cos’è il Social Reading e perché è importante per lo sviluppo delle abilità di lettura.

• Come i docenti programmano gli obiettivi per i loro lettori social e organizzano lo ‘scaffolding’ dell’intero percorso di lettura.

• Come selezionare i testi da leggere e integrare nella programmazione curricolare.

• Come coinvolgere tutti gli studenti della classe a cimentarsi efficacemente con il Social Reading

Il corso prevede un’interazione con materiali didattici sviluppati e già sperimentati nelle classi e i partecipanti avranno a propria disposizione esempi di Social Reading Lesson Plans su racconti brevi e classici della letteratura.

Il corso

Su questi argomenti il corso Il social reading per una lettura condivisa e partecipata, in programma dal 7 marzo, a cura di Nuccia Silvana Pirruccello.

Il corso introduce la pratica del Social Reading nello scenario metodologico del costruttivismo sociale e guida i docenti a supportare i propri studenti nella lettura di romanzi, classici della letteratura e racconti brevi da integrare nella programmazione curriculare.

Durante il corso avremo modo di interagire e di riflettere sulle tecniche di social reading, ed in particolare sull’uso della voce. Nei webinar vengono proposti e mostrati buoni esempi di Social Reading.

