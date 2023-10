Socio-scolasticamente parlando

Giornalista e docente di Sociologia dei processi culturali all’Università di Messina, dove è anche Direttore del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per la PA e l’Impresa”. È Coordinatore per l’Italia del Progetto OIR-Erasmus+ e Presidente dell’Osservatorio sulle Fake News di Confassociazioni. Scrive per diversi giornali ed è Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.