SONDAGGIO – A scuola col green pass, favorevole o contrario?

Mentre gli italiani si mettono in coda per avere il green pass, e il Governo si predispone ai prossimi interventi, incluso quello per la scuola, su questo stesso argomento torna il sondaggio della Tecnica della Scuola, che interroga i propri lettori per valutare se l’ipotesi della certificazione verde per il personale scolastico e per gli alunni dai 12 anni in su sia ben accetta o meno dagli studenti, dalle famiglie, dagli insegnanti, dai dirigenti e dal personale Ata. Insomma, chi mette piede in una scuola deve testimoniare, come in qualsiasi altro ambiente affollato, di non avere una carica virale tale da contagiare gli altri?

Cosa troverai nel sondaggio?

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Studente

Ata

Genitore

In quale luogo ti trovi attualmente?

Nord

Centro

Sud

Isole

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado

Scuola Secondaria di secondo grado

Altro

Sei favorevole al green pass per alunni dai 12 anni in su e personale scolastico, per l’ingresso a scuola?